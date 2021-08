Maharashtra Lockdown Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है. हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच कई एहतियात बरती जा रही है. इन सबके बीच दही हांडी (Dahi Handi) और गणेशोत्सव (Ganeshotsav) को लेकर महाराष्ट्र में कई जगह विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) का बयान सामने आया है.Also Read - Coronavirus cases In India: 1 दिन में 30,941 लोग हुए संक्रमित, 350 लोगों की हुई मौत

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray On Ganeshotsav) ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीसरी लहर की आशंका जताई है. केंद्र को COVID-19 की तीसरी लहर की आशंका है और राज्यों को एक पत्र के माध्यम से दही हांडी और गणेशोत्सव के दौरान सभाओं से बचने के लिए कहा है. हमें यह पत्र उन्हें दिखाना चाहिए जो विरोध करना चाहते हैं.

Central Govt has also said that the third wave of COVID-19 is expected and has asked states, through a letter, to avoid gatherings during Dahi Handi and Ganeshotsav. We should show this letter to those who want to protest: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/mVTO223fCE

— ANI (@ANI) August 31, 2021