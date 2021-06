Maharashtra Lockdown Update: एक समय देश में कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल रहे महाराष्ट्र में अब इसके मामलों में लगातार कमी आ रही है. उद्धव सरकार के राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार (Maharashtra minister Vijay Wadettiwar) ने गुरुवार को बताया था कि महाराष्ट्र में 5 चरणों में लॉकडाउन (Maharashtra Lockdown News) में ढील दी जाएगी. हालांकि देर शाम मुख्यमंत्री कार्यालय (Maharashtra CMO) की तरफ से बयान जारी कर इससे यू-टर्न ले लिया गया. मुख्यमंत्री कार्यलय की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि फिलहाल कहीं से भी लॉकडाउन को नहीं हटाया जा रहा है. राज्य में पाबंदियां पहले की ही तरह जारी रहेंगी. Also Read - Mumbai Local Train News: लोकल ट्रेनों में फेक ID से यात्रा करने वालों को भरना पड़ा जुर्माना

इन सबके बीच शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने कहा कि कोविड-19 (Covid-19) की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिये ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किये जाने चाहिये. उद्धव ठाकरे ने डिजिटल माध्यम से सिंधुदुर्ग जिले के कुदाल में ऑक्सीजन रिफिलिंग संयंत्र का उद्घाटन करने के बाद कहा कि उनकी सरकार इसके लिये जिला प्रशासनों को मदद मुहैया कराएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य ढांचे में सुधार फिलहाल उनकी सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों को ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता और जांच सुविधाएं बढ़ानी चाहिये.

मुख्यमंत्री ने कहा, 'जिला प्रशासनों को तैयारियां शुरू कर देनी चाहिये ताकि तीसरी लहर से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.' उन्होंने कहा कि जिलों में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होनी चाहिये. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने आश्वासन दिया कि सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देने के लिये हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगी. उद्धव ठाकरे ने तीसरी लहर की बात कहकर यह संकेत दे दिया है कि महाराष्ट्र में फिलहाल लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील नहीं मिलने जा रही है. हालांकि आगे का फैसला कोरोना के मामलों को देखते हुए लिया जाएगा.

Maharashtra reports 14,152 new #COVID19 cases, 289 deaths and 20, 852 recoveries in the last 24 hours

Active cases: 1,96,894

Total cases: 58,05,565

Total discharges: 55,07,058 pic.twitter.com/mEX2FhHspP

