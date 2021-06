Maharashtra Lockdown Update: कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद महाराष्ट्र से अब चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाया जाएगा. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में पांच चरणों में Unlock होगा. हर लेवल के तहत कुछ खास रियायतें दी जाएंगी. मुंबई लेवल 2 में है, जबकि ठाणे समेत 18 जिलों को लेवल 1 में रखा गया है. सरकार के फैसले के अनुसार लेवल 1 में रखे गए 18 जिलों में कल से लॉकडाउन को हटाया जाएगा. Also Read - महाराष्ट्र में Unlock का प्लान तैयार, 5 चरणों में दी जाएगी ढील; जानें उद्धव सरकार का ताजा फैसला

राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Maharashtra minister Vijay Wadettiwar) ने यह जानकारी दी है. महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि पॉजिटिविट रेट और जिलों में ऑक्सीजन बेट की उपलब्धता के आधार पर हमने पांच चरणों में अनलॉक (Maharashtra Unlock Update) की योजना तैयार की है. उन्होंने बताया कि कम पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में कोई प्रतिबंध नहीं लागू होगा. Also Read - Maharashtra Corona Update: महाराष्ट्र में भी कोरोना पर ब्रेक! 10 मार्च के बाद पहली बार सबसे कम केस किये गए दर्ज

There are a total of 18 districts in Maharashtra, which come under level 1, they will be unlocked from tomorrow: Maharashtra minister Vijay Wadettiwar Also Read - Mumbai Local Train News Update: आम लोगों को सफर की अनुमति देने की उठी मांग, सीएम ने कही ये बात

