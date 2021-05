Maharashtra Lockdown Latest Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. कोरोना पर काबू पाने के लिए देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं. लॉकडाउन की वजब से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है. महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल है. हालांकि लॉकडाउन (Maharashtra Lockdown) जैसी पाबंदियों की वजह से वहां भी नए केस में काफी कमी आई है. महाराष्ट्र में फिलहाल लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 1 जून तक लगी हुई हैं. लेकिन अब इन्हें और सख्त किया गया है. महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने अब यात्रा संबंधी नया दिशा-निर्देश जारी किया है. Also Read - Maharashtra Update: मुंबई में थमी कोरोना की रफ्तार, 2 मार्च के बाद सबसे कम सामने आए नए मामले; पूरे महाराष्ट्र में 28,438 केस

उद्धव सरकार की तरफ से जारी नए दिशा-निर्देश के मुताबिक अब किसी भी दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में दाखिल होने वाले व्यक्ति को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे पहले कोरोना से प्रभावित गंभीर राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य थी. नए नियम के मुताबिक यह रिपोर्ट राज्य में प्रवेश करने से 48 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए. Also Read - Maharashtra Corona Update: महाराष्ट्र से आई अच्छी खबर! मौत के आंकड़े और नए मामलों में भारी कमी

महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंते ने यह आदेश को जारी किया है. आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र से बाहर का कोई व्यक्ति अगर राज्य में प्रवेश करता है तो उसे RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. इसके अलावा सामान ढोने वाली गाड़ियों के लिए भी नियम बनाए गए हैं. राज्य के अंदर सामान की आवाजाही करने वाले गाड़ियों में सिर्फ दो व्यक्तियों की ही इजाजत होगी. वहीं अगर सामान बाहर से आ रहा है तो गाड़ी में बैठने वाले व्यक्तियों के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा. ऐसे व्यक्तियों को सात दिन तक राज्य में रहने की अनुमति होगी. Also Read - Maharashtra Corona Update: महाराष्ट्र में कम नहीं हो रहा मौत का आंकड़ा, बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 974 लोगों की गई जान

वहीं, देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां RT-PCR रिपोर्ट आने में देर लगती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनकी रिपोर्ट पेंडिंग है और वे रेल या हवाई मार्ग से राज्य में दाखिल होते हैं, उन्हें महाराष्ट्र में अपने गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी. दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति बिना टेस्ट कराए राज्य में दाखिला लेता है, तो उन्हें आगमन के बाद आरटीपीसीआर या एंटीजिन टेस्ट कराना होगा. ये नियम रेल और हवाई यात्रियों के लिए हैं. हालांकि रोड से आने वाले यात्रियों के लिए क्या नियम है, इस संबंध स्पष्ट दिशा-निर्देश का अभाव है. सड़क मार्ग से दूसरे राज्यों से आने वाले लोग जिनके पास सिर्फ एक तरफ का ई-पास है, उन्हें भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा.

Maharashtra reports 34,031 new #COVID19 cases, 51,457 recoveries and 594 deaths in the last 24 hours

Total cases 54,67,537

Total recoveries 49,78,937 (recovery rate 91.06%)

Death toll 84,371

Active cases 4,01,695 pic.twitter.com/KkLLMRjYh1

— ANI (@ANI) May 19, 2021