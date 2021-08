Maharashtra Lockdown Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. कोरोना का कहर कम होने के बाद कई राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) पाबंदियों में ढील दी गई है. हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर कई प्रतिबंधों को बरकरार रखा गया है. देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कोरोना पाबंदियों में ढील दी गई, लेकिन कुछ जिलों में अब भी पाबंदियां लागू हैं.Also Read - 'राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 2.30 करोड़ खुराकें उपलब्ध, 49,19,73,961 खुराकों का हुआ इस्तेमाल'

इन सबके बीच महाराष्ट्र के नासिक जिले में कोरोना के डेल्टा वैरिएंट (Delta Variant) के 30 मरीज मिलने से खलबली मच गई है. डेल्टा वैरिएंट के सभी मरीज नासिक जिले के ग्रामीण इलाकों में मिले हैं. अचानक से डेल्टा वैरिएंट के इतने अधिक मरीज मिलने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. इसे देखते हुए नासिक के ग्रामीण इलाकों में पाबंदियां फिर से सख्त की जा सकती है.

उधर, सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि देश में 4 अगस्त तक कोविड के डेल्टा प्लस स्वरूप के 83 मामले सामने आए. स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सबसे अधिक महाराष्ट्र में 33, मध्य प्रदेश में 11 और तमिलनाडु में 10 मामले दर्ज किए गए हैं. मंत्री ने बताया कि वायरस के 'जिनोमिकट डेटा' का विश्लेषण लगातार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्यों को नियमित रूप से इसका परामर्श भेजा जाता है कि वे जिनोमी सिक्वेंसिंग के लिए नमूने भेजें.

Maharashtra reports 5539 new #COVID19 cases, 5859 recoveries and 187 deaths in the last 24 hours.

Total cases 63,41,759

Total recoveries 61,30,137

Death toll 1,33,717

Active cases 74,483 pic.twitter.com/YPe3SzQZIk

— ANI (@ANI) August 6, 2021