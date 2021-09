Maharashtra Lockdown Update: मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI) ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में सिनेमाघरों को ‘तत्काल आधार’ पर फिर से खोलने का अनुरोध किया. MAI ने दावा किया कि सिनेमा उद्योग को 4,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. फिल्म उद्योग पर कोरोना महामारी का भारी प्रभाव पड़ा, क्योंकि पूरे देश में कई फिल्मों की शूटिंग और थियेटरों को दो बार बंद किया जा चुका है.Also Read - Mumbai Lockdown Update: मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया- मुंबई में आ गई है तीसरी लहर! लॉकडाउन पाबंदियों पर जानें क्या कहा...

मार्च 2020 में जब देश में महामारी फैलनी शुरू हुई तो फिल्म निर्माण गतिविधियों और थियेटर व्यवसाय में ठहराव आ गया. इसके बाद अक्टूबर-नवंबर से देश के विभिन्न हिस्सों में गतिविधियां कुछ महीनों के लिये फिर से शुरू हुईं. इस साल अप्रैल में कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते उसी महीने से पूरे भारत में थियेटर बंद हैं.

Film industry appeals to government of Maharashtra for reopening of cinemas @CMOMaharashtra @rajeshtope11 @AmitV_Deshmukh #unlockcinemasavejobs pic.twitter.com/lgOyf82OZW

— Multiplex Association Of India (@MAofIndia) September 7, 2021