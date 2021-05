Maharashtra Lockdown Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है. हालांकि ज्यादातर राज्यों में लगे लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियों की वजह से कोरोना के मामलों में कमी आ रही है. रोजाना दर्ज किये जाने वाले केस कम हो रहे है और संक्रमण की दर पर भी काबू पाया जा रहा है. इन सबके बीच कोरोना की दूसरी लहर में सबसे बेहाल रहे महाराष्ट्र में भी संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगी है. हालांकि महाराष्ट्र के 21 से ज्यादातर शहरों में पॉजिटिविटी दर 10 फीसदी से ऊपर है. इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही था कि उद्धव ठाकरे सरकार क्या राज्य में 1 जूम तक लगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को हटाएगी? या फिर उसे बढ़ाया जाएगा. अब सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है. Also Read - महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से करीब 1600 बच्चों के माता-पिता में से किसी एक या दोनों की मौत

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 1 जून को पाबंदियां हटाई नहीं जाएंगी. उन्होंने बताया कि राज्य के 21 जिले ऐसे हैं, जहां पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से अधिक है. ऐसे में पाबंदियों में ढील (Maharashtra Lockdown) नहीं दी जा सकती है. हालांकि उन्होंने कहा कि जिन जिलों में मामले घट रहे हैं वहां छूट (Maharashtra Unlock Update) मिल सकती है. इसे लेकर आने वाले दिनों में दिशा निर्देश जारी किये जाएंगे.

It has been decided that all COVID19 restrictions will not be lifted as 21 districts have more than 10% positivity rate. Relaxations could be given in the districts where cases are declining, guidelines will be issued in a few days: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope pic.twitter.com/x92pTQSHJi

— ANI (@ANI) May 27, 2021