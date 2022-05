Maharashtra Loudspeaker Row: महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. पुलिस की नोटिस के बावजूद बुधवार की सुबह मुंबई के चारकोप और चांदीवली इलाके में लाउडस्पीकर पर अजान के जवाब में हनुमान चालीसा बजाने का मामला सामने आया है. जहां मस्जिद के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाई गई. इसके अलावा नवी मुंबई के नेरुल, ठाणे के मुंब्रा इलाके और नासिक में भी अजान के वक्त तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाने का मामला सामने आया है. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई के तहत महाराष्ट्र के कई इलाकों में एमएनएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.Also Read - MNS प्रमुख राज ठाकरे का ऐलान- लाउडस्पीकर पर अजान हुई तो वहीं बजाएं हनुमान चालीसा; यह सामाजिक मुद्दा है न कि...

मुंबई में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है. खुद पुलिस कमिश्नर ने आज सुबह विभिन्न इलाकों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. इसी के साथ मनसे प्रमुख राज ठाकरे के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बता दें कि मंगलवार को ईद की नमाज के समय सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बावजूद कुछ इलाकों से मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर तेज आवाज में हनुमान चालीसा पाठ किया गया था. Also Read - राज ठाकरे के घर के बाहर मुंबई पुलिस का जमावड़ा, क्‍या अरेस्‍ट होंगे? पत्‍नी शर्मिला ठाकरे बाहर निकलीं

Maharashtra | Security heightened outside the residence of MNS chief Raj Thackeray, in Mumbai amid loudspeaker row. pic.twitter.com/2EKhLFYg7q

— ANI (@ANI) May 4, 2022