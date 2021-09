ठाणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) के उल्हासनगर रेलवे स्‍टेशन परिसर में (Ulhasnagar railway station premises) एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में एक 35 साल के शख्‍स को पास्‍को एक्‍ट के तहत अरेस्‍ट किया गया है. दो दिन पहले महाराष्ट्र (Maharashtra) के उल्हासनगर (Ulhasnagar) कस्बे में एक 35 साल शख्स ने रेलवे परिसर में 14 वर्षीय लड़की से बलात्कार (rape with Minor) किया था.Also Read - UP Assembly Election 2022: शिवसेना का बड़ा ऐलान-सभी 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, कर सकते हैं गठबंधन भी

यह वारदात तब हुई जब लड़की अपने दोस्तों के साथ शिरडी से लौटते हुए उल्हासनगर रेलवे स्‍टेशन के स्काईवॉक पर थी, तब आरोपी उसे को पास के रेलवे क्वार्टर में एकांत कमरे में ले गया और वहां उससे रेप किया. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता को सिर पर भी चोटें आई हैं, संभवत: विरोध किए जाने के कारण और फिलहाल उसका उल्हासनगर में एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. Also Read - साकीनाका रेप पीड़िता की मौत के बाद सियासी बवाल, सीएम उद्धव बोले- फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस का ट्रायल

पुलिस ने रविवार को बताया कि पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात को हुई और साथ ही बताया कि 35 वर्षीय आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. Also Read - Mumbai के साकीनाका में रेप की शिकार हुई पीड़िता की हालत गंभीर, पूरे महाराष्‍ट्र में आक्रोश

Maharashtra | Man arrested for allegedly raping a 14-year-old minor girl in Ulhasnagar railway station premises. Case registered under relevant sections of Indian Penal Code and POCSO Act

— ANI (@ANI) September 12, 2021