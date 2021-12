Omicron Death in Maharashtra: महाराष्ट्र (Maharashtra) में पुणे (Pune) के बाहरी इलाके में एक व्यक्ति का हार्ट अटैक (Heart Attack) के बाद निधन हो गया. यह व्यक्ति हाल ही में अफ्रीकी देश नाइजीरिया से लौटा था. मौत के बाद पता चला कि यह व्यक्ति ओमीक्रोन (Omicron) से संक्रमित था. महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि व्यक्ति की मौत गौर कोविड कारणों से हुई थी, लेकिन जब उनका सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया तो वह ओमीक्रोन से संक्रमित पाए गए. गौरतलब है कि ओमीक्रोन कोरोना का बेहद संक्रामक वेरिएंट है जो पहली बार सामने आने के बाद सिर्फ डेढ़ महीने में ही 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है. भारत की बात करें तो शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में ओमीक्रोन (Omicron in India) ने 1270 मामले सामने आ चुके हैं.Also Read - Ashes, AUS vs ENG, 4th Test: ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, सर्वाधिक रन बनाने वाले Travis Head कोरोना संक्रमित

बता दें कि हाल ही में नाइजीरिया से लौटा इस 52 वर्षीय व्यक्ति का पिंपरी चिंचवाड़ मुनिसिपल कॉर्पोरेशन के यशवंतराव चव्हाण अस्पताल में हार्ट अटैक के कारण 28 दिसंबर को निधन हो गया था. यह व्यक्ति कम से कम 13 साल से डायबिटीज से पीड़ित था. उनकी मौत निश्चित तौर पर गैर-कोविड कारणों से हुई है. इस व्यक्ति की मौत के बाद आई रिपोर्ट में पता चला है कि व्यक्ति संयोग से ओमीक्रोन वेरिएंट से संक्रमित था. Also Read - Coronavirus Cases Today: कोरोना के बढ़ रहे मामले, एक दिन में 16,764 लोग संक्रमित, 220 लोगों की हुई मौत

गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में 450 मरीज ओमीक्रोन वेरिएंट से संक्रमित थे. 198 नए केस तो गुरुवार को ही सामने आए हैं, जिनमें से 30 विदेशी पर्यटक हैं. महाराष्ट्र में आने वाले ओमीक्रोन के ज्यादातर मामले आर्थिक राजधानी मुंबई से सामने आ रहे हैं. गुरुवार को सामने आए 198 में से 190 मुंबई में, 4 ठाणे में और एक-एक केस सतारा, नांदेड, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में सामने आए हैं. Also Read - Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने के नए नियम जारी, मात्र इतने लोग एक साथ कर सकेंगे सफर

पिछल कुछ दिनों में महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखी गई है. राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 5368 नए मामले दर्ज किए गए हैं. यह बुधवार के मुकाबले 37 फीसद ज्यादा हैं. कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी से एक बार फिर तीसरी लहर का खौफ मंडराने लगा है. बता दें कि राज्य में अब तक कोरोना के कुल 66 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं.