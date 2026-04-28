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मुंबई में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए इस तारीख तक मिली छूट, जानिए क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन

Marathi Language Rule: महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी जरूरी नियम लागू करने के लिए 1 मई से बड़ा जांच अभियान शुरू होगा, जिसमें ड्राइवरों को सीखने का मौका भी मिलेगा.

Published date india.com Published: April 28, 2026 11:22 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
marathi mandatory drivers
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Marathi Language Rule: महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर चल रही बहस के बीच अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया है कि 1 मई से 15 अगस्त तक एक खास जांच अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान का मकसद यह देखना है कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवर मराठी नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं. यह नियम मुंबई समेत पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है, जिससे यात्रियों और ड्राइवरों के बीच बातचीत आसान हो सके. ऐसे में टैक्सी ऑटो ड्राइवरों को 15 अगस्त तक मराठी सीखने का मौका मिल गया है.

लाइसेंस रद्द नहीं होगा

ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने साफ किया कि सिर्फ मराठी नहीं जानने पर किसी का लाइसेंस तुरंत रद्द नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता या गैरकानूनी तरीके से काम करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. सरकार का कहना है कि यह कदम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए है, न कि ड्राइवरों को परेशान करने के लिए.

ड्राइवर यूनियनों की चिंता क्या है?

कई ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने इस फैसले पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि मुंबई में कई ड्राइवर दूसरे राज्यों से आते हैं और अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं. उनका मानना है कि नए नियम से उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ सकता है. कुछ ड्राइवरों का कहना है कि उन्होंने पहले ही लाइसेंस लेते समय जरूरी जानकारी दी थी, ऐसे में अब नया नियम थोड़ा मुश्किल लग रहा है.

सीखने का मौका भी दे रही सरकार

सरकार ने ड्राइवरों को राहत देने के लिए सीखने की सुविधा भी दी है. आरटीओ ऑफिस में मराठी सीखने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके लिए कोंकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ जैसे संगठनों की मदद ली जा रही है. ड्राइवरों को बुकलेट और ऑनलाइन सामग्री भी दी जाएगी, ताकि वे आसानी से भाषा सीख सकें. जो ड्राइवर ट्रेनिंग पूरी करेंगे, उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, जो लाइसेंस रिन्यू के समय काम आएगा.

जांच कैसे होगी?

यह जांच अभियान राज्य के सभी 59 आरटीओ ऑफिस में चलाया जाएगा. इसकी निगरानी एक खास कमेटी करेगी, जो रोज और हफ्ते के हिसाब से रिपोर्ट देखेगी. हाल ही में मीरा-भायंदर में हुई जांच में हजारों ड्राइवरों की चेकिंग हुई, जिसमें कई लोग मराठी नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने सीखने की इच्छा दिखाई. सरकार 100 दिन का पूरा रिपोर्ट 16 अगस्त को तैयार करेगी. इसके बाद आगे के नियम और फैसले लिए जाएंगे. कुल मिलाकर, सरकार का फोकस है कि नियम लागू हो और ड्राइवरों को भी सही मौका मिले.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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