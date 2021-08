Maharashtra Me Kab Khulenge School: देश में कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद कई राज्यों में स्कूलों को दोबारा खोला जा चुका है. वहीं, कुछ राज्य स्कूलों को खोलने की तैयारी में हैं. इन सबके बीच महाराष्ट्र में भी स्कूलों को खोलने (Kab Khulenge School) का फैसला लिया गया है.Also Read - Maharashtra School Reopen: महाराष्ट्र में सख्त गाइडलाइन के साथ 17 अगस्त से खुल जाएंगे स्कूल, जानिए Latest Update

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने 17 अगस्त से ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं से 8वीं कक्षा और शहरी क्षेत्रों में 8वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है. जिला और स्थानीय अधिकारी स्थिति की समीक्षा करने के बाद अंतिम निर्णय लेंगे. Also Read - Maharashtra Me Kab Khulenge School: महाराष्ट्र में स्कूल खुलने की आ गई तारीख, ग्रामीण-शहरी इलाकों के लिए अलग-अलग नियम- जानें शिक्षा मंत्री ने क्या दी जानकारी

Maharashtra Government allows reopening of schools for classes 5th to 8th in rural areas and classes 8th to 12th in urban areas from August 17. District and local authorities to take a final call after reviewing the situation

