Maharashtra Me School Kab khulenge: कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है. हालांकि कुछ राज्यों से इसके लगातार सामने आ रहे मामलों ने चिंता बढ़ा रखी है. इन सबके बीच संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकारों द्वारा तमाम तरह के एहतियात भी बरते जा रहे हैं. महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार भी तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सावधानी बरत रही हैं. इन सबके बीच स्कूलों को खोलने को लेकर मुंबई की मेयर का बड़ा बयान सामने आया है.

मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर (Kishori Pednekar) ने कहा कि मुंबई और आसपास के इलाकों में स्कूलों को फिर से खोलने पर फैसला दिवाली के बाद लिया जाएगा. इससे पहले, एक टास्क फोर्स ने पूरे महाराष्ट्र में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की थी. विशेषज्ञ पैनल ने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों दोनों के लिए पूर्ण टीकाकरण की सिफारिश की है.

The decision on reopening of schools in Mumbai and surrounding areas will be taken after Diwali: Mumbai Mayor Kishori Pednekar pic.twitter.com/Kodsz3aATq

— ANI (@ANI) September 23, 2021