Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Uddhav Thackeray) के बेटे व मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) आज मुंबई से अयोध्या पहुंचे हैं. वे आज सुबह मुंबई के अपने घर से अयोध्या के लिए रवाना हुए और वहां से वे हवाई जहाज से लखनऊ पहुंचें. उसके बाद वे सड़क मार्ग से अयोध्या पहुंचे. जानकारी के मुताबिक आज शाम आदित्य ठाकरे रामलला के दरबार Ayodhya Ram Mandir) में हाजिरी लगाएंगे. अयोध्या पहुंचने से पहले लखनऊ में आदित्य ठाकरे ने कहा कि-“जब हम 2018 में पहली बार आए, तो हमने कहा ‘पहले मंदिर, फिर सरकार’… मैं प्रार्थना करूंगा और आशीर्वाद प्राप्त करूंगा… भूमि राजनीतिक नहीं है, यह ‘राम राज्य’ की भूमि है.”Also Read - Deepika Padukone Health Update: हैदराबाद में शूटिंग के दौरान बिगड़ी दीपिका पादुकोण की तबीयत, मुंबई के लिए ली फ्लाइट!

