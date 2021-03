Maharashtra, Mumbai, Rashmi Shukla, IPS, Tape Case News: महाराष्ट्र (Maharashtra) में पुलिस तबादले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सामने आए टेपकांड से मचे तूफान के बीच राज्‍य की महाराष्‍ट्र विकास अघाड़ी (Maharashtra Vikas Aghadi government) सरकार के एक मंत्री जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजेन्द्र पाटिल यद्रावकर ( Rajendra Patil Yadravkar) ने इंटेलीजेंस की पूर्व कमिश्‍नर (former Commissioner of State Intelligence) और सीनियर आईपीएस (IPS) अफसर रश्मि शुक्‍ला (Rashmi Shukla) पर बीजेपी के पक्ष में विधायकों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है. Also Read - मुंबई के अस्पताल में लगी आग, 2 लोगों की हुई मौत, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने दावा किया कि आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उनसे संपर्क कर बीजेपी के लिए उनका समर्थन मांगा था. वहीं, टेपकांड को लेकर महाराष्‍ट्र के मुख्य सचिव सीतारम कुंते ने कहा कि है कि हो सकता है कि आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने राज्य के पुलिस विभाग में तबादले में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित अपना गोपनीय पत्र खुद ही 'लीक' किया हो.

मंत्री राजेन्द्र पाटिल-यद्रावकर ने गुरुवार को कहा, ' विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने मुझसे संपर्क किया था क्योंकि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता था। उन्होंने मुझसे भाजपा को समर्थन देने के लिए कहा था, क्योंकि पार्टी के पास सरकार गठन के लिए बहुमत नहीं था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया.

बता दें कि भाजपा ने महाराष्ट्र में पुलिस तबादले में भ्रष्टाचार से संबंधित शुक्ला की गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक की थी, तब से वह विवाद के केंद्र में हैं. सत्तारूढ़ गठबंधन एमवीए के नेताओं का आरोप है कि उन्होंने जांच के दौरान बिना इजाजत फोन टैप किए थे.

हो सकता है कि रश्मि शुक्ला ने खुद ही अपना गोपनीय पत्र लीक किया हो : मुख्य सचिव सीताराम कुंते

महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीतारम कुंते ने गुरुवार को कहा कि है कि हो सकता है कि आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने राज्य के पुलिस विभाग में तबादले में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित अपना गोपनीय पत्र खुद ही ‘लीक’ किया हो.

सीएस ने कहा- अगर दोषी हैं तो रश्मि शुक्‍ला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए

कुंते ने अपनी ‘तथ्यान्वेषण’ रिपोर्ट में यह बात कही है. बीजेपी नेता देवेन्द्र फड़णवीस ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने ‘तबादला घोटाले’ को लेकर शुक्ला के पत्र या रिपोर्ट को दबा दिया है. इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुंते को इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था. कुंते की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘ पत्र पर बेहद गोपनीय लिखा था. ऐसा प्रतीत होता है कि रश्मि शुक्ला ने ही इस पत्र को लीक किया. अगर यह सही साबित हुआ तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.’

फडणवीस ने ‘6.3 जीबी डेटा’डाटा अपने पास होने का दावा किया था

पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि तत्कालीन खुफिया आयुक्त रश्मि शुक्ला द्वारा इजाजत लेकर फोन टैप किए गए थे और कॉल पर की गई बातचीत का ‘6.3 जीबी डेटा’ उनके पास है, जिसमें कई अहम पुलिस अधिकारियों के नामों पर चर्चा की गई थी. पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने दावा किया था कि तत्कालीन खुफिया आयुक्त रश्मि शुक्ला द्वारा इजाजत लेकर फोन रिकॉर्ड किए गए थे और कॉल पर की गई बातचीत का ‘6.3 जीबी डेटा’उनके पास है, जिसमें कई अहम पुलिस अधिकारियों के नामों पर चर्चा की गई थी. भाजपा नेता ने कहा कि इन सभी फोन कॉल को राज्य सरकार से उचित अनुमति लेकर शुक्ला ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) को रिपोर्ट सौंपने के बावजूद रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने कहा, ”मैं इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहा हूं.”