Maharashtra MLC Elections Results: महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए, भाजपा ने नागपुर सहित राज्य विधान परिषद की छह सीटों में से चार पर बड़ी जीत हासिल की है और शिवसेना से अकोला-बुलढाणा-वाशिम सीट हथिया लिया है.भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा ने एमवीए के मिथक को तोड़ दिया है कि तीनों दल (शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस) एक साथ चुनाव लड़कर राज्य में हर चुनाव जीत सकते हैं.Also Read - Maharashtra vidhan Parishad election: BJP को लगा करारा झटका, छह में से पांच सीटें हार गई

I am very happy to say that BJP has won 4 out of seats 6 in the Maharashtra MLC elections. I want to thank Modiji, our national president JP Nadda, and Home Minister Amit Shah. If 3 political parties come together that doesn't ensure their win: Devendra Fadnavis, LoP Maharasthra

