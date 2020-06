Mumbai Latest News: देश-दुनिया में कोरोना वायरस (Coronavirus) ने कोहराम मचा रखा है. चीन से उपजी इस महामारी ने इन दिनों पूरी दुनिया में हालात खराब कर रखे हैं. अमेरिका से लेकर जर्मनी तक में कोरोना वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है. भारत में भी इस महामारी ने पैर पसार रखे हैं. खासकर महाराष्ट्र में, जहां कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19 Epidemic in Maharashtra) के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं. हालात ये हैं कि, महाराष्ट्र अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या में चीन (Maharashtra crosses China Telly In COVID-19 Case) से भी आगे निकल गया है. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 85,975 पहुंच गई है, वहीं चीन में कोरोना के 83,036 मामले सामने आए थे. एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राज्य में संक्रमण के कारण 91 और लोगों की मौत हो जाने के बाद राज्य में मृतकों की संख्या भी बढ़कर 3,060 हो गई है. Also Read - Corona Update In Gujrat: अहमदाबाद में 100 में से 7 मरीज की मौत, क्या है उच्च मृत्यु दर का कारण?

जहां एक महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के तेजी से मामले बढ़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सरकार आर्थिक हालात को फिर से मजबूत करने के लिए धीरे धीरे तमाम गतिविधियां भी शुरू कर रही है. उद्धव ठाकरे सरकार आज से महाराष्ट्र में मिशन बिगेन्स अगेन के तहत लॉकडाउन में बड़ी राहत देने जा रही है. सोमवार यानी 8 जून से निजी कार्यालयों को 10 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम शुरू करने का आदेश जारी कर दिए हैं. 8 जून से मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में कार्यालय खुलने जा रहे हैं. इसे देखते हुए बेस्ट प्रशासन ने लोगों को ऑफिस आने जाने के लिए मुंबई में फिर से बस सेवा बहाल करने का फैसला लिया है. Also Read - देश की राजधानी के सभी बॉर्डर खुले, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मॉल भी खुल गए

बता दें महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना वायरस के 85,975 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 39,314 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, 3,060 लोगों की मौत हुई है और 43,591 लोगों का इलाज अभी भी जारी है. वहीं राज्य में अभी 5,51,647 नमूने जांच के लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना बाकि है, लेकिन राज्य में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हो रही है, यह ना सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है. Also Read - यूपी के इन शहरों में बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल, केवल विशेष प्रार्थना की मिलेगी अनुमति

कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में अभी भी लॉकडाउन जारी है, लेकिन जनता की परेशानी और रुकी हुई अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में कुछ छूट दी है. हालांकि, इस बीच जिस तरह से कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रहा है, सरकार ने इसे लेकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करने की गुजारिश जनता से की है. बता दें ना सिर्फ, कोरोना संक्रमण के मामले में बल्कि इससे होने वाली मौतों के मामले में भी महाराष्ट्र देश में नंबर एक पर बना हुआ है.