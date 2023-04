मुंबई पुलिस ने संजय राउत को धमकी देने पर युवक को पुणे से हिरासत में लिया, डिप्टी CM ने दिया ये बयान

मुंबई: मुंबई पुलिस ने (Mumbai police) शिवसेना (यूबीटी) के सांसद (Shiv Sena-UBT MP) संजय राउत ( Sanjay Raut)को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह जान से मारने की धमकी देने वाला संदेश भेजने के आरोप में पुणे के एक युवक को हिरासत में लिया है. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Dy CM Devendra Fadnavis ) ने आज शनिवार को कहा कि व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने धमकी भरा संदेश शराब के नशे में भेजा था. हालांकि, विस्तृत जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने आश्वासन दिया.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कथित तौर पर धमकी भरा संदेश भेजने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति ने शराब के नशे में धमकाया था. हालांकि, यह केवल प्रारंभिक सूचना है और विस्तृत जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी.’