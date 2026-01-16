Hindi Maharashtra

Maharashtra Municipal Election 2026 Results One Family 3 Candidates Wins

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बना अनोखा रिकॉर्ड, एक ही परिवार के 3 लोग जीते, जानिए कैसे हुआ ये चमत्कार

Maharashtra Elections Result 2026: महाराष्ट्र निकाय चुनाव से इस बार अनोखा किस्सा सामने आया है. जलगांव और ठाणे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने जीत हासिल की. आइए जानते हैं ये चमत्कार कैसे हुआ?

महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं. शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के महायुति गठबंधन ने कई नगर निगमों में बढ़त बनाती दिखाई दी. कुल 29 नगर निगमों में हुए चुनावों की मतगणना जारी है. रुझान बता रहे हैं कि राजनीति में महायुति का दबदबा मजबूत होता जा रहा है. मतगणना के बीच, जलगांव नगर निगम से एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है.

जलगांव में एक ही परिवार की ऐतिहासिक जीत

दरअसल, यहां कोल्हे परिवार के तीन सदस्यों ने जीत दर्ज की है. शिवसेना उम्मीदवार ललित कोल्हे, सिंधुताई कोल्हे और पीयूष कोल्हे ने अलग-अलग वार्डों से चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया. खास बात यह रही कि ललित कोल्हे ने जेल से चुनाव लड़ा और इन सबके होते हुए भी जनता का भरोसा जीत लिया. इससे पहले वह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में रहते हुए 2018 में जलगांव के मेयर भी रह चुके हैं.

जेल से चुनाव लड़ा, फिर भी जीत लिया जनता का भरोसा

ललित कोल्हे की गिरफ्तारी सितंबर, 2025 में एक फर्जी कॉल सेंटर मामले में हुई थी. इन सबके बावजूद जनता ने उन पर फिर भरोसा दिखाया. जीत के बाद पीयूष ने कहा कि बीते 15 से 20 दिनों में उन्हें बदनाम करने की कोशिश हुई, लेकिन सच की जीत हुई. ललित कोल्हे की मां सरिता कोल्हे ने बेटे की रिहाई तक चप्पल न पहनने की कसम खाई थी. जीत के जश्न में उन्होंने कहा कि जनता ने वोटों के जरिए जेल के दरवाजे तोड़ दिए हैं और यह उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है.

ठाणे में तीन दल, एक परिवार और 3 जीत

ऐसी ही एक और चौंकाने वाली कहानी ठाणे नगर निगम से सामने आई है. यहां म्हात्रे परिवार के तीन सदस्य तीन अलग-अलग पार्टियों के टिकट पर मैदान में उतरे और तीनों ने जीत हासिल की. प्रहलाद म्हात्रे मनसे से, रेखा म्हात्रे शिवसेना से और रवीन म्हात्रे भाजपा से चुनाव जीतने में सफल रहे. हालांकि, मनसे के प्रहलाद म्हात्रे के लिए यह चुनाव गठबंधन की वजह से कठिन रहा. क्योंकि ठाणे में भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना का पलड़ा भारी रहा.

ठाणे की राजनीति में बड़ा बदलाव

ठाणे नगर निगम की राजनीति पर लंबे समय से शिवसेना का असर रहा है. 2017 के चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने 67 सीटें जीती थीं और उस समय भी एकनाथ शिंदे का प्रभाव साफ दिखा था. इस बार 131 सीटों वाले निगम में भाजपा और शिंदे गुट ने मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 साल बाद साथ आए. इसके बावजूद, महायुति गठबंधन ने बाजी मार ली. यह नतीजे दिखाते हैं कि महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में नेतृत्व और गठबंधन की भूमिका कितनी अहम हो गई है.

