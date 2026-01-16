  • Hindi
Maharashtra Municipal Election Results: वोटों की गिनती से पहले ही जीत चुके थे 69 उम्मीदवार, किस पार्टी को मिली कितनी सीटें?

Maharashtra Municipal Election Results: बीएमसी समेत (Election Results Mumbai) महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव के सभी नतीजे अब से कुछ देर बाद आने शुरू हो जाएंगे. वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है.

January 16, 2026
Maharashtra Municipal Election Results: महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. धीरे-धीरेनतीजे आने भी शुरू हो चुके हैं. हालांकि दिलचस्प बात यह है कि चुनाव के वोटों की गिनती से पहले ही 69 उम्मीदवार चुनाव जीत चुके थे. इन सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया. इनके खिलाफ कोई भी चुनाव में खड़ा नहीं हुआ. इनमें से 68 उम्मीदवार महायुति गठबंधन की तीन प्रमुख पार्टियों के हैं.  वहीं, मालेगांव में इस्लाम पार्टी के एक उम्मीदवार को मिलाकर यह संख्या 69 हो जाती है.

किस पार्टी के सबसे ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध जीते?

महायुति गठबंधन ने राज्य की 68 निर्विरोध सीटें जीती हैं. इनमें सबसे ज्यादा 44 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के हैं. ठाणे जिले के कल्याण-डोंबिवली नगर निगम से सबसे अधिक निर्विरोध जीत दर्ज हुई है. इसके बाद पिंपरी चिंचवाड़, पुणे, भिवंडी, पनवेल, धुले अहिल्यानगर और जलगांव का नंबर आता है. एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट ने 21 सीटें निर्विरोध हासिल कीं, जबकि अजित पवार की NCP के 2 उम्मीदवार चुने गए. इसके अलावा इस्लाम पार्टी का एक उम्मीदवार भी निर्विरोध विजयी रहा.

BMC में BJP गठबंधन को बढ़त (BMC Election Results Mumbai)

शुरुआती रुझानों के मुताबिक भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अहम BMC चुनावों में शुरुआती बढ़त बना ली है. रुझानों से पता चलता है कि मुंबई की BMC में भाजपा गठबंधन 69 वार्डों में आगे है. वहीं, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) गठबंधन 27 वार्डों में बढ़त बनाए हुए है. इस मुकाबले को प्रतिष्ठा की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर मुंबई में, जहां BMC पर कंट्रोल का राजनीतिक और वित्तीय रूप से काफी महत्व है. 74,400 करोड़ रुपये से ज्यादा के सालान बजट वाले BMC में चार साल की देरी से चुनाव हुए हैं. अकेले मुंबई में 227 सीटों के लिए कुल 1,700 उम्मीदवार मैदान में थे, जो राजनीतिक पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर को दिखाता है.

महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के लिए हुए हैं चुनाव

पूरे महाराष्ट्र में गुरुवार 15 जनवरी को 29 नगर निकायों के 893 वार्डों में फैली 2,869 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी. मुंबई के अलावा, पुणे एक और बड़ा चुनावी मैदान है जिसने सबका ध्यान खींचाहै. शहर में एक असामान्य राजनीतिक गठबंधन देखने को मिला, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दो विरोधी गुट, जिनका नेतृत्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनके चाचा, राज्यसभा सांसद शरद पवार कर रहे हैं, नगर निगम चुनावों के लिए एक साथ आए हैं. पुणे के नतीजों से भविष्य के राज्य और राष्ट्रीय चुनावों से पहले NCP के अंदर बदलती सत्ता की गतिशीलता के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है.

