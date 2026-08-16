केक खाते ही बिगड़ने लगी तबीयत... जब खुला राज तो उड़ गए सबके होश! सात बच्चों समेत 11 लोग बीमार

महाराष्ट्र के नालासोपारा में बर्थडे केक खाने के बाद 7 बच्चों और 4 महिलाओं समेत 11 लोग बीमार पड़ गए. जांच करने पर पता चला कि केक में मरी छिपकली थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया.

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केक खाने के बाद सात बच्चों और 4 महिलाओं के अचानक पेट और सीने में दर्द की शिकायत की. (Photo from Magnific)

महाराष्ट्र के नालासोपारा में केक खाने के बाद 11 लोग बीमार पड़ गए

बीमार लोगों में सात बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं

जांच करने पर केक में मरी हुई छिपकली मिली

सभी पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई

Maharashtra News: बर्थडे पार्टी हो और केक न हो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है. बच्चे हों या बड़े, हर कोई केक काटने और खाने का इंतजार करता है. लेकिन महाराष्ट्र के नालासोपारा में एक बर्थडे पार्टी का केक लोगों के लिए मुसीबत बन गया. जानकारी के अनुसार, केक खाने के कुछ ही देर बाद 11 लोगों की तबीयत खराब हो गई. हैरान करने वाली बात यह रही कि केक में मरी हुई छिपकली पाई गई. घटना के बाद परिवार और पार्टी में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

केक खाने के बाद 7 बच्चे और 4 महिलाएं बीमार

बताया जा रहा है कि केक खाने के बाद सात बच्चों और 4 महिलाओं के अचानक पेट और सीने में दर्द की शिकायत की. तबीयत बिगड़ते देख सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने इलाज किया और उन्हें निगरानी में रखा. डॉक्टरों के अनुसार, फिलहाल सभी की हालत स्थिर है और इलाज जारी है. इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि बाजार में बिकने वाले बेकरी प्रोडक्ट्स की जांच करना कितना जरूरी है.

महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी को लेकर बढ़ी चिंता

नालासोपारा की इस घटना के बीच महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई और मामले भी सामने आए हैं. इससे पहले ठाणे के गोडरेज हिल इलाके में एक Blinkit स्टोर के आइसक्रीम फ्रीजर के अंदर चूहा दौड़ता हुआ दिखाई दिया था. वीडियो सामने आने के बाद, खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल उठे और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की गई. वहीं, मलाड वेस्ट में Blinkit से जुड़े एक अन्य परिसर में निरीक्षण के दौरान कई नियमों का उल्लंघन मिलने के बाद अधिकारियों ने प्रतिष्ठान का FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिया.

क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी जांच के दायरे में

बता दें इस समय महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े स्टोर्स और सुविधाओं की जांच कर रहे हैं. नालासोपारा की घटना ने बेकरी और खाद्य उत्पादों की साफ-सफाई, स्टोरेज और गुणवत्ता नियंत्रण पर सवाल खड़े किए हैं. लोगों का कहना है कि खाने-पीने की चीजों में लापरवाही सीधे लोगों की सेहत को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन और नियमित जांच बेहद जरूरी हो जाती है.