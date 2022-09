महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने एक बुजुर्ग महिला की पिटाई कर दी. फिलहाल, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से जुड़े हैं. उन्होंने एक बुजुर्ग महिला की दुकान के बाहर गणेशोत्सव के विज्ञापन का बैनर लगाया. जब महिला ने इस बात पर आपत्ति जताई तो मनसे कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट और बदसूलकी की. वीडियो में दिख रहा है कि महिला को थप्पड़ मारा गया और धक्का भी दिया गया.Also Read - 2 साल पुरानी ट्वीट ने एक्टर कमाल आर खान की बढ़ाई मुश्किलें, मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार | Watch video

जानकारी के मुताबिक, विनोद अर्गिले और अन्य के नेतृत्व में मनसे कार्यकर्ताओं ने उनके इनकार से नाराज होकर उन्हें गालियां दीं और फिर उन्हें तब तक पीटा जब तक वह फुटपाथ पर नहीं गिर गईं. प्रकाश देवी के रूप में पहचानी जाने वाली महिला ने कथित तौर पर उन्हें 'राज ठाकरे के घर के बाहर बैनर लटकाने' के लिए कहा था और अर्गिले ने दावा किया कि उसने अपनी मेडिकल दुकान के बाहर भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया. रविवार को हुई घटना के एक वीडियो में, जो वायरल हो गया, महिला और मनसे कार्यकर्ता के बीच बहस हुई और जब वह मना करती रही तो अर्गिले उसे खींचता है, धक्का देती, पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है। इसके बाद वह फुटपाथ पर गिर जाती है.

हालांकि इस घटना ने एक राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने एक बुजुर्ग महिला पर 'क्रूर हमले' के लिए मनसे की आलोचना की और मांग की कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को महिलाओं के सम्मान पर अपनी पार्टी के रुख को स्पष्ट करना चाहिए. तापसे ने मांग की, "दिन के उजाले में इस तरह की घटना चौंकाने वाली है और हम इसकी निंदा करते हैं. मुंबई पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और इसमें शामिल मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और राज ठाकरे को भी इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए."

गुरुवार को अर्गिले ने तर्क दिया कि महिला ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, लेकिन कहा कि वह मारपीट करने के लिए शर्मिदा है. मनसे दक्षिण मुंबई के कार्यकर्ता केशव मुले और अन्य ने तुरंत अर्गिले से पीछा छुड़ाते हुए कहा कि कथित वीडियो अधूरा है और पार्टी के शीर्ष अधिकारी इस मामले में कार्रवाई करेंगे. शिवसेना की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने इस घटना के लिए मनसे की आलोचना की और राज ठाकरे से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया.

उधर, नागपाड़ा पुलिस ने मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ असंज्ञेय अपराध दर्ज किया है. पुलिस ने फिलहाल, इस मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

#UPDATE Maharashtra | Nagpada police detained three people namely Vinod Argyle, Raju Argyle and Satish Lad. Police registered a case under sections 323,337,506 504,509 of IPC criminal section 7: Mumbai Police https://t.co/XL7bM3ABEe

— ANI (@ANI) September 1, 2022