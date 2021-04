Maharashtra New Restrictions List: महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल है. कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में कई प्रतिबंधों का ऐलान किया है. महाराष्ट्र में आज (14 अप्रैल) रात 8 बजे से 1 मई तक लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं. इस दौरान जरूरी सेवाओं के अलावा और किसी भी चीज की इजाजत नहीं होगी. मंगलवार रात को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य को संबोध‍ित करते हुए संपूर्ण लॉकडाउन (Complete Lockdown) से इनकार किया, लेकिन कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कई सख्त पाबंदियां लगाने (Lockdown Like Restrictions in Maharashtra) की घोषणा की. महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 60,212 नये मामले सामने आए और 281 लोगों की मौत हो गई. राज्य में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 35,19,208 हो गई, जबकि अब तक कुल 58,526 लोगों की मौत हो चुकी है. Also Read - Mumbai Local Train News Update: मुंबई लोकल में आम लोगों की एंट्री बैन! केवल इन्हें मिलेगी इजाजत

कोरोना पर वार

लोकल ट्रेन चलती रहेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जारी रहेगा. आवश्यक दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर, अस्पताल, बस, ऑटो, चलेंगे, लेकिन बाकी सब बंद रहेगा. लॉकडाउन जैसी स्थिति की जा रही है. मुंबई लोकल, बसें और अन्य सुविधाएं बंद नहीं हो रहीं है, लेकिन इनमें केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही यात्रा कर सकेंगे. बिना किसी वाजिब कारण के किसी को भी इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं होगी. सभी धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग क्लास, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर भी इस दौरान बंद रहेंगे. राज्यभर के सभी सरकारी और निजी संस्थान अगले 15 दिनों तक बंद रहेंगे. सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सभी जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी, इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सबकुछ बंद रहेगा. ट्रेनों और बसों का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए, पब्ल‍िक ट्रांसपोर्ट को रोका नहीं जा रहा लेकिन ये केवल जरूरी सेवाओं के लिए होंगे जरूरी मेडिकल और उससे जुड़ी सेवाएं, पशुओं से जुड़ी सेवाएं, बैंक, सेबी, मीडिया, ई-कॉमर्स, पेट्रोलियम से जुड़ी गतिविध‍ियां चलती रहेंगी. कंस्ट्रक्शन साइटों पर काम की इजाजत होगी, अगर संभव हो तो मजदूरों को निर्माण स्थल पर ही रुकने की व्यवस्था की जाए. होटलों पर लगी मौजूदा पाबंदियां जारी रहेंगी, केवल होम डिलिवरी की इजाजत होगी. पूरे राज्य में सिनेमाघर, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे. फिल्मों और सीरियल की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है.

इन सेवाओं पर नहीं रोक