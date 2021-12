Maharashtra Latest Travel Guidelines: कोरोना के नए वेरिएंट ‘Omicron’ का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है. Omicron को लेकर लगभग सभी देश अलर्ट पर हैं. दुनिया के कई देशों में कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट के पाये जाने के बाद एक बार फिर दहशत का माहौल है. केंद्र और राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से कई तैयारियां शुरू कर दी हैं. महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने भी कोरोना के नए वेरिएंट (New Corona Variant) से बचाव के लिए ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की है. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आने वाले सभी डोमेस्टिक यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) ने इसकी जानकारी दी. महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज लगे स्थानीय घरेलू यात्री बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के भी राज्य में प्रवेश या यात्रा कर सकता है.Also Read - Omicron Effect: कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा, भारत ने टाला 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने का फैसला

पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि अगर यात्रियों की 10-15 दिनों की यात्रा इतिहास ‘Omicron’ प्रभावित क्षेत्रों को दिखाता है तो उन्हें 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वरेंटाइन के बाद आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही छोड़ा जाएगा. Also Read - कोरोना के 'Omicron' वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार दिल्ली सरकार! CM केजरीवाल ने तैयारियों की दी जानकारी

Maharashtra govt issued a notification saying a fully-vaccinated local domestic passenger can travel w/o RT-PCR. If passengers' travel history of 10-15 days shows #Omicron affected areas,they'll leave after a negative RT-PCR report after 7 days of quarantine:State Min Rajesh Tope pic.twitter.com/6KJXucTTWV

