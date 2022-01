Maharashtra News: महाराष्ट्र में एक बड़ी दुर्घटना की खबर मिल रही है. पुल से टकराकर गिरी कार में सात मेडिकल छात्रों की मौत हो गई है. ये सातों मेडिकल के छात्र थे. जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में पुल से टकराने के बाद कार गिर पड़ी जिसके कारण कार में सवार 7 लोगों की मौत हो गई है. हादसे में मारे गए सातों लोग मेडिकल छात्र बताए जा रहे हैं. मरने वालों में एक बीजेपी विधायक विजय रहांगडाले का बेटा भी बताया जा रहा है, जिसका नाम आविष्कार रहांगडाले है. जानकारी के अनुसार ये सभी लोग दवेली से वर्धा जा रहे थे. हालांकि, हादसे की वजह अभी पता नहीं लग पाई है.Also Read - Mumbai Local Train Latest News: मुंबई में 14 घंटे तक नहीं चलेंगी लंबी दूरी की लोकल ट्रेनें, जानिए क्या है वजह

Maharashtra | 7 students including BJP MLA Vijay Rahangdale’s son Avishkar Rahangdale died after their car fell from a bridge near Selsura around 11.30 pm last night. They (deceased) were on their way to Wardha: Prashant Holkar, SP Wardha

