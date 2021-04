Mumbai Local And Maharashtra News Update: देश में कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में टीके की पर्याप्त खुराकों की अनुपलब्धता के चलते एक मई से (बालिगों के वास्ते) कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू नहीं हो पाएगा और तेजी से मामले बढ़ने के कारण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बुधवार को 15 मई तक के लिए बढ़ा दी गयीं. Also Read - Lockdown In Jammu and Kashmir: राज्य के 11 जिलों में 84 घंटे का लॉकडाउन

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह भी कहा कि 18-44 साल के लोगों को सरकारी टीका केंद्रों पर मुफ्त टीका लगाया जाएगा लेकिन उन्हें निजी संस्थानों में भुगतान करना होगा. Also Read - उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से 266 और लोगों की मौत, संक्रमण के 29,824 मामले सामने आए

टोपे ने यहां बताया कि हां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में मुफ्त टीकाकरण का फैसला किया गया. उनके अनुसार इस कदम से राज्य के खजाने पर 6500 करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा. Also Read - Tips to protect kids from coronavirus: Video में जानिए बच्चों को कोरोना से बचाने के 8 आसान टिप्स और लक्षण

उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी नागरिक को सरकारी केंद्रों पर ही मुफ्त टीका लगेगा. नागरिकों को निजी केंद्रों पर टीके का भुगतान करना होगा.’’

आगामी अभियान पर टोपे का बयान इन खबरों के बीच आया है कि महाराष्ट्र में कई लोगों को कमी के चलते टीके की खुराक नहीं मिल पा रही है. इस अभियान में 18 साल से अधिक उम्र के लोग टीका लगाने के पात्र होंगे.

हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि 28 अप्रैल तक महाराष्ट्र को कोविड टीके की 1,58,62,470 खुराक मिलीं और उनमें से 1,53,56,151 खुराक लगायी गयीं (उनमें 0.22 फीसद दवा की बर्बादी भी शामिल है.)

उसने कहा, ‘‘टीके की बाकी 5,06,319 खुराक अब भी प्रशासन के पास पात्र लोगों को टीका लगाने के लिए उपलब्ध है.’’उसने कहा कि अगले तीन दिनों में महाराष्ट्र को कोविड-19 की 5,00,000 खुराक दी जाएंगी.

कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र में टीके की मांग बढ़ती जा रही है. राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में 27 अप्रैल को महामारी के मामले 44,10,085 तक पहुंच गये थे जबकि 66,179 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं. मंगलवार को 6,72,434 मरीज उपचाररत थे. विभाग के अनुसार अबतक 1,53,37,832लोगों को टीका लगाया गया है जिनमें 25,15,076 तो अकेले मुम्बई से हैं.

(इनपुट-भाषा)