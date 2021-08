Maharashtra News: महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा था … देता कान के नीचे, इस बयान के बाद राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और मंगलवार को दिनभर मुंबई सहित कई जगहों पर जमकर मचे बवाल के बाद शाम को उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देने के बाद उन्हें जमानत मिल गई. लेकिन नारायण राणे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब नासिक पुलिस ने नारायण राणे को नोटिस भेजा है और राणे को 2 सितंबर को थाने में पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है.Also Read - केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को राहत, कोर्ट ने दी जमानत; 'ठाकरे को थप्पड़' वाले बयान पर हुई थी गिरफ्तारी

Nashik Police send notice to Union Minister Narayan Rane in connection with an FIR against him and asked him to appear at the police station on 2nd September: Nashik Police#Maharashtra

— ANI (@ANI) August 25, 2021