Maharashtra News: मुंबई में शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM Chief Asaduddin Owaisi) ने धर्मनिरपेक्षता को लेकर काफी कुछ कहा. जिसमें उन्होंने मुसलमानों को राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता से (Secularism) दूर रहने को भी कहा. इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर भी जमकर हमले किए. इतना ही नहीं, अपने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुंवारे लड़कों को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ओवैसी ने दी सीख-शादी करोगे ना, कुंवारे मत रहना

ओवैसी ने मुंबई में अपने कार्यक्रम में युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि शादी करोगे ना, बैचलर (कुंवारा) मत रहना, बैचलर बहुत परेशान कर रहे हैं, घर में पत्नी रहे तो आदमी का दिमाग भी शांत रहता है. दरअसल, ओवैसी मुस्लिम युवाओं से यह पूछ रहे थे कि क्या वे अपने बच्चों को अनपढ़ और गरीब ही रखना चाहते हैं. उन्होंने कहा, 'जो युवा अभी 18-19 साल के हैं, जल्द ही उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे. इसके आगे ओवैसी ने युवाओं से पूछा, 'शादी करोगे न? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को उनके अधिकार न मिलें?'

ओवैसी ने पूछा- बताओ, धर्मनिरपेक्षता से क्या मिला

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष (Asaduddin Owaisi) ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूछा, बताओ, धर्मनिरपेक्षता से मुसलमानों को क्या मिला? हमें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण नहीं मिला. निर्णय लेने में हमारी भागीदारी नहीं थी. धर्मनिरपेक्षता शब्द ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है.

#WATCH | I want to ask Muslims of India what we got from secularism?Did we get reservation from Secularism? Did the ppl who demolished the mosque get punishment? No, no one got anything…I believe in constitutional secularism¬ in political secularism: Asaduddin Owaisi (11.12) pic.twitter.com/y9tfRtlD8q

