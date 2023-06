Maharashtra News: पुणे में करीब 20-25 गोदाम आग में जलकर खाक, आग बुझाने का काम जारी

Maharashtra,Pune: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे (Pune) के गंगाधाम इलाके (Gangadham area) में आज रविवार को कई गोदामों में भीषण आग (Fire breaks ) लग गई और करीब 20 से 25 गोदाम जलकर खाक हो गए. इस भीषण हादसे के बीच आसपास के कुछ निवासियों को निकाला जा रहा है और गोदामों में आग लगने के बाद आग बुझाने का काम जारी है. अभी विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है.

#WATCH | Firefighting operation is underway after fire broke out in a godown in Gangadham area of Pune. pic.twitter.com/0x8yZdNMQN — ANI (@ANI) June 18, 2023