Maharashtra News: महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बार फिर से ज़ुबानी जंग शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddav Thackeray) ने बीजेपी नेता के बयान पर इशारों ही इशारों में जवाब दिया और कहा कि धमकाने वाली भाषा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा बोलने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा. उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि वो इतना जोर का थप्पड़ पलट कर मारेंगे कि दूसरा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा.

सीएम ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अब आलोचना सुनने के आदी हो गए हैं लेकिन हम अब आलोचना से नहीं डरते … अब हमने उन आलोचनाओं का अच्छी और दृढ़ता से जवाब देना शुरू कर दिया है, जो आलोचना करेंगे और थप्पड़ मारने की बात करेंगे तो उन्हें अब हम भी वापस थप्पड़ मारना शुरू कर देंगे और हम ऐसे जोरदार थप्पड़ मारेंगे, कि दूसरा व्यक्ति कभी नहीं उठेगा.

We’re now used to hear criticism but we’re not scared of criticism anymore…We’ve started responding well & strongly to those criticisms, we have started slapping back. We’ll give such tight slaps, that the other person will never get up: Maharashtra CM Uddhav Thackeray (01.08) pic.twitter.com/fFA19fSOXO

आखिर किसे कहा सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐसा….

माना जा रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे का इशारा बीजेपी के MLC प्रसाद लाड की तरफ था, जिन्होंने पिछले दिनों शिवसेना भवन को ढहाने की बात कही थी. हालांकि प्रसाद ने बाद में सफाई दी थी कि उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया.

हमारे कार्यालय का उद्घाटन माहिम में हो रहा था, मुझे कई पुलिस कर्मियों से फोन आए थे जिन्होंने अनुरोध किया था कि नितेश राणे और मुझे वहां नहीं जाना चाहिए या अगर हम जाते हैं तो कम से कम रैली नहीं करनी चाहिए. मैंने अपने संबोधन में कहा था कि जब हम दादर-माहिम आते हैं, तो यहां इतनी बड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात की जाती है जैसे हम शिवसेना भवन पर हमला करने जा रहे हों. मैंने बयान के लिए माफी मांगी है.

Y’day our office was being inaugurated in Mahim. I had received phone calls from many Police personnel who requested that Nitesh Rane&I shouldn’t go there or at least not take out a rally if we go: Maharashtra BJP leader Prasad Lad on his statement on Shiv Sena Bhavan y’day (1/2) pic.twitter.com/eCFDWl4lCj

