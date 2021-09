Maharashtra News: कांग्रेस ने महाराष्ट्र से राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए रजनी पाटिल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से सोमवार को जारी एक बयान के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रजनी पाटिल की उम्मीदवारी को स्वीकृति प्रदान की.Also Read - CM पद की शपथ लेते ही कुर्सी छोड़ने का दबाव, चरणजीत सिंह चन्नी से महिला आयोग ने माँगा इस्तीफा, जानें वजह

रजनी पाटिल मौजूदा समय में जम्मू-कश्मीर के लिए कांग्रेस की प्रभारी हैं. वह 2013-18 के बीच राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं. वह 1996 से 1998 के दौरान बीड लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं. Also Read - चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी महिला, Video में देखें कैसे बची जान

Congress fields Rajani Patil in the Rajya Sabha by-election from Maharashtra

— ANI (@ANI) September 20, 2021