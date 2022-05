महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) के खिलाफ औरंगाबाद में एक केस दर्ज किया गया है. औरंगाबाद में 1 मई को हुई राज ठाकरे की सभा का वीडियो देखने के बाद MNS प्रमुख और आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. राज ठाकरे के खिलाफ यह मामला सिटी चौक पुलिस थाने में दर्ज किया गया है.Also Read - राज ठाकरे के घर के बाहर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था, गैर-जमानती वारंट जारी लेकिन गिरफ्तारी नहीं

A case registered in Aurangabad against MNS chief Raj Thackeray and organisers of a public rally where Thackeray delivered a speech on May 1st. Police registered the case after seeing the videos of his public rally. (File photo) pic.twitter.com/4wa9GAPHg3 — ANI (@ANI) May 3, 2022

वहीं, राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज होने पर शिवसेना की तरफ से भी रिएक्शन आया है. मुंबई में शिवसेना नेता संजय राऊत ने कहा, ‘इस तरह के मामले पूरे देश में दर्ज़ होते हैं. ऐसे भड़काऊ भाषणों पर इस प्रकार के एक्शन हो जाते हैं. इसमें बड़ी बात क्या है? महाराष्ट्र में बाहर से लोगों को यहां लाकर दंगे भड़काने की कोशिश चल रही है. Also Read - महाराष्ट्र में कैदियों को काम करने के लिए सरकार देगी 50 हजार रुपए तक का लोन। Watch video

Such cases are filed across the country. If somebody gives an instigating speech, if somebody writes something like that, such actions are taken against it. What is the big deal about it?: Shiv Sena leader Sanjay Raut on case registered against MNS chief Raj Thackeray pic.twitter.com/5DVFt3CElv — ANI (@ANI) May 3, 2022

इससे पहले पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले की एक अदालत ने 14 साल पुराने एक मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. 2008 में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 और 117 (अपराध के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. छह अप्रैल को गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए सांगली जिले के शिराला में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ने मुंबई पुलिस आयुक्त को मनसे प्रमुख को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया.

Maharashtra | Magistrate Court in Shirala, Sangli had issued a non-bailable warrant against MNS chief Raj Thackeray on April 6, in connection with a case of 2008 u/s IPC 143, 109, 117, 7 in the Criminal Amendment & 135 of the Bombay Police Act. (1/2) (File photo) pic.twitter.com/0Hv3gbBO82 — ANI (@ANI) May 3, 2022

सहायक लोक अभियोजक ज्योति पाटिल ने बताया कि न्यायाधीश ने राज ठाकरे और एक अन्य मनसे नेता शिरीष पारकर के खिलाफ क्रमशः मुंबई पुलिस आयुक्त व खेरवाड़ी पुलिस थाने के माध्यम से वारंट जारी किया, क्योंकि वे मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने में नाकाम रहे थे. पाटिल के मुताबिक, अदालत ने पुलिस को आठ जून से पहले वारंट की तामील करने और दोनों नेताओं को उसके सामने पेश करने का निर्देश दिया है.

2008 में मनसे कार्यकर्ताओं ने स्थानीय युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर हुए एक आंदोलन के सिलसिले में राज ठाकरे की गिरफ्तारी के खिलाफ शिराला में विरोध-प्रदर्शन किया था. मनसे के एक स्थानीय पदाधिकारी ने दावा किया कि सरकारी नियम के तहत 2012 से पहले के राजनीतिक मामलों को वापस ले लिया जाना चाहिए. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले को तूल दिया जा रहा है, क्योंकि राज ठाकरे ने मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया है.

