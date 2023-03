Maharashtra News: पुणे के बारामती में चैंबर में दम घुटने से 4 लोगों की मौत

पुणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे (Pune) जिले की बारामती तहसील ( Baramati) में बुधवार को ब्रिटिश काल के एक जल निकासी चैंबर के अंदर दम घुटने से चार लोगों की मौत (Four people died) हो गई. मालेगांव थाने के एक अधिकारी ने कहा कि मृतकों में से एक भानुदास अटोले के खेत में स्थित चैंबर में मवेशियों का गोबर और मूत्र छोड़ा जाता था.

अधिकारी ने कहा, चैंबर भरा हुआ था और पीड़ित उसे साफ कर रहे थे. कुछ कचरा चैंबर के मोटर पंप में फंस गया, इसलिए प्रवीण अटोले नामक व्यक्ति उसे हटाने के लिए अंदर गया. लेकिन दम घुटने के कारण वह बेहोश हो गया. इसके बाद प्रवीण के पिता भानुदास अटोले, प्रकाश सोपान अटोले और बाबासाहेब गवाहने एक-एक करके चैंबर में दाखिल हुए और सभी बेहोश होकर अंदर जमा पानी में गिर गए.