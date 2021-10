Maharashtra News: महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ यौन अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. बीते दिनों में कई ऐसी वारदातें सामने आई हैं जिनमें लड़कियों-महिलाओं के साथ अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है. ताजा मामला लखनऊ से मुंबई आने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में घटी है. चलती ट्रेन में चोरों ने पहले लूटपाट की और फिर एक बीस साल की महिला यात्री के साथ कथित रूप से गैंगरेप को अंजाम दिया है. मामले का संज्ञान लेते हुए फिलहाल जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और चार आरोपियों की तलाश में संभावित जगहों पर दबिश दी जा रही है.Also Read - मां से था विवाद तो बेटी को बना लिया बंधक, महाराष्ट्र में बर्खास्त पुलिसकर्मी ने मचाया बवाल

Maharashtra | Four persons arrested for alleged gangrape with a woman onboard Lucknow-Mumbai Pushpak Express, search underway for four other accused; further investigation underway

