Maharashtra News in Hindi: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (BollyWood Actor Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आए एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (NCB Mumbai Zonal Director Sameer Wankhede) की मुश्किलें बढ़ने लगी है. दरअसल आज मंगलवार को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. नोटिस महाराष्ट्र एक्साइज ड्यूटी डिपार्टेमेंट की थाणे यूनिट ने जारी किया है. समीर वानखेड़े को साल 1997 में लाइसेंस से जुड़े आवदेन में गलत जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने थाणे कलेक्टर के हवाले से अब से कुछ देर पहले ये जानकारी दी है.

Thane unit of Maharashtra Excise Department has issued a show-cause notice to Navi Mumbai-based bar of NCB Mumbai Zonal Director Sameer Wankhede for furnishing wrong information in his application for the licence in 1997: Office of Thane collector pic.twitter.com/qKYuw1WPxv

— ANI (@ANI) December 14, 2021