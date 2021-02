Maharashtra News: महाराष्ट्र के मंत्री सतेज पाटिल (Satej Patil) कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो गए हैं. सतेज पाटिल ने सोशल मीडिया के माध्यम से खुद इसकी जानकारी दी. Also Read - Indian Army ने अपने खोजी Dogs को दी ऐसी ट्रेनिंग, तुरंत करते हैं कोरोना वायरस की पहचान

महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में मंत्री पाटिल ने कहा, 'मैं कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया हूं. मैं ठीक हूं और डॉक्टरों की सलाह पर उपचार शुरू हो गया है.' मंत्री के करीबी सूत्रों ने बताया कि वह हाल में अमेरिका से लौटे हैं और एहतियात के तौर पर जांच कराने के बाद संक्रमित पाए गए.

I have tested positive for Covid-19 today. I do not have any symptoms and I am undergoing treatment as per the doctor's advice. With your prayers & blessings, I am confident I will soon be alright.

— Satej (Bunty) D. Patil (@satejp) February 9, 2021