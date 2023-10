Maharashtra के पिंपरी-चिंचवड़ में LPG गैस सिलेंडर फटा, बाल-बाल बचे लोग

Maharashtra Fire Accident: महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ शहर के तथावड़े इलाके में रविवार रात रसोई गैस के कई सिलेंडर में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई. आग लगने की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब टैंकर से सिलेंडरों में अवैध रूप से एलपीजी भरी जा रही थी.

अधिकारियों ने बताया कि घटना रविवार रात करीब साढ़े दस बजे हुई. शुरुआती जानकारी में पता चला है कि चार से पांच एलपीजी सिलेंडरों में विस्फोट हुआ था. हालांकि, एलपीजी वाले टैंकर इससे बच गया. पिंपरी चिंचवड़ अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया सूचना मिलते ही दमकल गाड़ियों और पानी के टैंकर को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया और उन्होंने सफलतापूर्वक आग पर काबू पा लिया.

#WATCH | Maharashtra: A massive fire broke out following explosions in gas cylinders in the Tathawade area of Pimpri-Chinchwad. 6 fire tenders present at the spot. The situation is under control: Pimpri-Chinchwad Fire Department (08.10) pic.twitter.com/4hEoZf4fbw

— ANI (@ANI) October 8, 2023