Maharashtra News: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को Enforcement Directorate (ED)ने मंगलवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है. आज अनिल देशमुख ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दूसरी बार तलब किया है. इससे पहले ईडी ने अनिल देशमुख को शनिवार को पेश होने के लिए कहा था. लेकिन उन्होंने अधिकारियों के सामने पेश होने में असमर्थता जताई थी. Also Read - Mumbai Local Latest News: कोरोना काल में लोकल ट्रेनों में भीड़ को कम करने को लेकर रेलवे ने उठाया यह बड़ा कदम...

इस मामले में अब अनिल देशमुख के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. ईडी ने समन जारी कर उन्हें मंगलवार को बेलार्ड पियर्स स्थित दफ्तर बुलाया है. शनिवार को देशमुख के वकील जयवंत पाटिल ने ईडी दफ्तर पहुंचकर उन्हें समय देने की मांग की थी और साथ ही देशमुख से पूछताछ के संबंध में भी जानकारी मांगी थी. हालांकि उस समय ईडी के अधिकारियों ने पेशी के बारे में कोई तारीख नहीं दी थी.अब देशमुख को मंगलवार को पेश होने के लिए कहा गया है.

Enforcement Directorate (ED) has summoned former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh for questioning today in connection with an alleged money laundering case. pic.twitter.com/7XUOOeVgDN

