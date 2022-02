Maharashtra News: मुंबई की एक अदालत ने 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन परीक्षाएं (10th 12th Exam) रद्द करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के आवास के बाहर छात्रों के प्रदर्शन के सिलसिले में यू-ट्यूबर ‘हिन्दुस्तानी भाऊ’ ऊर्फ विकास फाटक (Vikas Fhatak) को जमानत दे दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. बी. जाधव ने 30,000 रुपये के मुचलके पर फाटक की जमानत अर्जी मंजूर की. एक वीडियो में यह बात सामने आई थी कि फाटक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाएं रद्द कराने की मांग को लेकर छात्रों से गायकवाड़ के आवास के बाहर एकत्र होने को कहा था. इसके बाद मुंबई पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में फाटक को गिरफ्तार किया.Also Read - Maharashtra Hindi News: चोरों का सरदार निकला पुलिसकर्मी, पहले चोरी करवाता फिर खुद बेचने जाता माल

Mumbai sessions court grants bail to Vikas Fhatak alias Hindustani Bhau in the matter of Dharavi Students Protest over online exams. He was arrested on February 1st by Dharavi Police station: Advocate Aniket Nikam, representing Hindustani Bhau

