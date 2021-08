Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra cm uddhav thackeray) पर जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union minister narayan rane) के खिलाफ शिवसेना ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसके बाद पुलिस ने नारायण राणे को चिपलून से हिरासत में ले लिया है. नारायण राणे ने सीएम उद्धव के बारे में कहा था कि 15 अगस्त को लेकर नहीं पता, मैं होता तो कान के नीचे लगाता… . जिसके बाद उनके इस बयान से नाराज शिवसेना (Shivsena) ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.Also Read - महाराष्ट्र में 'थप्पड़' विवाद पर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस का तंज-सइयां भये कोतवाल अब डर काहे का...

नासिक साइबर पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना नासिक प्रमुख की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की और उसके बाद पुलिस आयुक्त ने राणे को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किये. उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए डीसीपी संजय बरकुंड के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसने उन्हें हिरासत में लिया है. Also Read - राणे के बयान पर महाराष्ट्र में मचा बवाल: हुई पत्थरबाजी-फूंका गया पुतला, थप्पड़ के बदले मुर्गी चोर, देखें VIDEO

Maharashtra: FIR registered against Union Minister Narayan Rane at Chaturshringi Police Station of Pune city, following a complaint by Yuva Sena, for using objectionable language against CM Uddhav Thackeray. FIR registered u/s 153 and 505 of IPC.

(File photos) pic.twitter.com/WVA6n4qSeW

