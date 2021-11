Maharashtra News: एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच चल रही तनातनी के बीच अब नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप लगाया है और उसे लेकर आज प्रेस कांफ्रेंस करने की बात भी कही है. मलिक ने देवेंद्र फडणवीस गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि फडणवीस के संरक्षण में राज्य में ड्रग्स का कारोबार चल रहा था. नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस और जयदीप राणा की कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की हैं और पूछा है कि ये कौन है भाई, फिर इसका जवाब खुद ही दिया है कि ये जयदीप राणा है और एक ड्रग पैडलर है.Also Read - Maharashtra News: समीर वानखेड़े-नवाब मलिक के बीच छिड़े युद्ध के बीच केंद्रीय मंत्री ने दी ये चेतावनी...

नवाब मलिक ने जयदीप राणा के साथ रिश्ते को लेकर खुलासा किया है और इसका सबूत देते हुए कहा है कि फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के रिवर सांग गाने को जयदीप राणा ने ही फाइनेंस किया है. उन्होंने यह भी कहा कि कई बीजेपी नेताओं के ड्रग पैडलर से रिश्ते हैं. इसकी जांच होनी चाहिए.

नवाब मलिक ने एक फोटो शेयर की है, जिसमें जयदीप राणा के साथ अमृता फडणवीस नजर आ रही हैं. बता दें कि जयदीप राणा को NCB ने जून 2021 को गिरफ्तार किया था, फिलहाल वह जेल में है.

One Jaydeep Rana currently in jail in connection with a drug trafficking case has relations with former CM Devendra Fadnavis. He was financial head of famous River song by former CM’s wife Amrita Fadnavis: Drugs business in the state grew under his tenure: Nawab Malik, NCP

