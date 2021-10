Maharashtra News: मुंबई कोरोना फ्री हो गई है. रविवार को यहां कोरोना वायरस (coronavirus) से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया है. बता दें कि कोरोना संक्रमण से मुंबई शहर सबसे अधिक प्रभावित रहा है. लेकिन रविवार को यह खबर सामने आने के बाद राज्य के लोगों ने राहत की सांस ली है. कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से महाराष्ट्र में लगातार नए मामले सामने आ रहे थे.Also Read - Mumbai Coronavirus Update: मुंबई में 20 महीनों में पहली बार कोविड से कोई मौत नहीं, पूरे महाराष्ट्र में 1715 नए मामले सामने आए

बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर (Corona Virus) के दौरान मुंबई में सबसे अधिक लोग कोरोना के संक्रमण से प्रभावित हुए थे. दूसरी लहर के दौरान शहर में एक दिन में 11000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे. मुंबई में फिलहाल कोरोना रिकवरी रेट 97 फीसदी है. धीरे-धीरे शहर में अब कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है जो कि यहां रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. Also Read - Maharashtra: नांदेड़ से तीन बार सांसद रह चुके भास्‍करराव खतगांवकर ने BJP छोड़ी, कांग्रेस में वापस लौटे

Maharashtra: Mumbai reports 367 new COVID cases and zero deaths today, taking active cases to 5,030 as per Municipal Corporation of Greater Mumbai pic.twitter.com/FcAwJKgE0A

