Maharashtra News: शरद पवार और अजीत पवार के समर्थकों के बीच हाथापाई, देखें वीडियो

Maharashtra: महाराष्ट्र में बदले सियासी घटनाक्रम (Maharashtra Political Crisis) में अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार (NCP chief Sharad Pawar) और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार (Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar ) के समर्थकों के बीच जगह जगह से आमने-सामने होने की खबरें सामने आ रहीं हैं. ताजा घटनाक्रम में नासिक में पार्टी कार्यालय को लेकर आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के समर्थकों के बीच हाथापाई हो गई.

बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अजित पवार के पद से इस्तीफा देने और शिवसेना-बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद से शरद पवार और उनके बीच अब पार्टी एकाधिकार को लेकर जंग छिड़ी हुई है. नासिक में पार्टी कार्यालय को लेकर आज शरद पवार और अजीत पवार के समर्थकों के बीच हाथापाई का यह वीडियो है.