राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) को ब्रीच कैंडी अस्पताल में पित्ताशय की सर्जरी के बाद गुरुवार को छुट्टी दे दी गई. पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने यह जानकारी दी. शरद पवार (80) की सोमवार को 'लैप्रोस्कोपिक' सर्जरी की गई थी.

मलिक ने बताया, 'पवार को कुछ समय पहले अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.' उन्होंने कहा कि पवार कुछ दिन घर पर विश्राम करेंगे.

Update

Our party President Sharad Pawar saheb will be discharged from hospital today and is in good health.

Thank you everyone for your good wishes and support for Saheb.

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) April 15, 2021