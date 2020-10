Maharashtra News Today: देश में कोरोना का प्रकोप जारी है. खासकर महाराष्ट्र में, कोरोना वायरस के चलते हाहाकार मचा हुआ है. देश में कोरोना के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में ही सामने आए हैं. राज्य में अब तक 1.62 मिलियन COVID-19 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं. इस बीच महाराष्ट्र सरकार की ओर से डेली बसों से आने-जाने वाले यात्रियों को एक बड़ी राहत दी गई है. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से BEST की सभी बसों को अपनी पूरी क्षमता के साथ सड़क पर उतरने की अनुमति दे दी है. यानि, अब BEST पूरी क्षमता के साथ सड़कों पर उतर सकेगी. Also Read - School Reopening News: दिवाली से पहले इस राज्य में नहीं खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर कही ये बात

दरअसल, बेस्ट की तरफ से 18 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र लिखा गया था. जिसमें लोगों की भीड़ का हवाला देते हुए सारी बसें चलाने की अनुमति मांगी गई थी. बेस्ट ने अपने इस पत्र में सरकार से भीड़ को देखते हुए सभी बसों को चलाए जाने की अनुमति मांगी थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है. सरकार के इस फैसले के बाद बेस्ट के कर्मचारी और यात्री दोनों में ही खुशी का माहौल है.

शुक्रवार यानी 23 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने बेस्ट द्वारा लिखे पत्र पर फैसला ले लिया है. मुंबई लोकल के बाद बेस्ट को मुंबई की दूसरी लाइफ लाइन कहा जाता हैं. COVID के कारण वर्तमान में सिर्फ 2700 बसें सड़क पर हैं. जो रोजाना 3-4 लाख लोगों को लाने ले जाने का काम करती हैं. सरकार के इस फैसले के बाद बेस्ट की बाकी बसें भी सड़कों पर होंगी और इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.