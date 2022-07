Trainee Aircraft Crash: महाराष्ट्र के पुणे जिले में सोमवार को एक सीट वाला छोटा प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में सवार महिला पायलट हादसे में घायल हो गईं. एक पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हादसा सुबह करीब साढ़े 11 बजे इंदापुर तहसील के कदबनवाड़ी में हुआ. एक निजी विमानन स्कूल के इस विमान ने पुणे के बारामती हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी.Also Read - Mumbai में अचानक बढ़े Swine Flu के मरीज, प्रशासन अलर्ट; जानें लक्षण और बचाव के उपाय

अधिकारी ने बताया कि पायलट भावना राठौड़ को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि विमान क्षतिग्रस्त हो गया है. उन्होंने बताया कि बारामती से उड़ान भरने के बाद विमान में कुछ तकनीकी खामी हो गई. महिला पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को पास के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई. यह विमान कावर ऐविएशन कंपनी का है.

Maharashtra | A trainee aircraft crashed in a farm in Kadbanwadi village of Indapur taluka in Pune district today around 11.30 am. A 22-year-old woman pilot injured. pic.twitter.com/XCUYo8xROn

— ANI (@ANI) July 25, 2022