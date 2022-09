Maharashtra News: दशहरा रैली को लेकर हाल के दिनों में महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है. हालांकि अब साफ हो गया है कि हमेशा की तरह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की शिवाजी पार्क (Shivaji Park) में दशहरा रैली (Dussehra Rally) करेंगे. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि शिवसेना को तैयारियों के लिए 2-6 अक्टूबर तक यह मैदान दिया जाएगा. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के इस फैसले से एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट को बड़ा झटका लगा है.Also Read - इनेलो की रैली में विपक्ष के नेताओं का होगा जमावड़ा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार भी शामिल होंगे

Maharashtra | Bombay High Court hears petitions of Shiv Sena factions seeking permission for Dussehra rally at Shivaji Park.

— ANI (@ANI) September 23, 2022