Maharashtra Night Curfew News: भारत में कोरोना संक्रमितों (Coronavirus News) का आंकड़ा 1 करोड़ पार कर चुका है और अब तक 1 लाख 45 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. इस बीच कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र (Maharashtra Corona Update) में इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार (Uddhav Thackeray) ने राज्य के कई बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने की घोषणा कर दी है. कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम करने की लिहाज से महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में 5 जनवरी तक रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.

Maharashtra Government announces night curfew between 11 pm to 6 am in the state in all municipal corporations from December 22, 2020, to January 5, 2021.

— ANI (@ANI) December 21, 2020