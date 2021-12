Maharashtra Omicron News: देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. भारत में अब तक ओमिक्रॉन के अब तक करीब 1000 मामले सामने आ चुके हैं. इन सबके बीच महाराष्ट्र में गुरुवार को ओमिक्रॉन (Omicron) के मामलों में बड़ा उछाल आया है. राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट के 198 केस रिपोर्ट किये गए. इनमें से 190 मामले अकेले मुंबई में दर्ज किए गए हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में यह जानकारी दी. नए मामले मिलने के बाद महाराष्ट्र में अब तक Omicron के 450 केस सामने आ चुके हैं. बयान के मुताबिक, नाइजीरिया की यात्रा करने वाले 52 वर्षीय व्यक्ति की 28 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. इस व्यक्ति के नमूने में वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है. बयान में कहा गया कि व्यक्ति की मौत का संक्रमण से कोई संबंध नहीं है.Also Read - Delhi Lockdown News: दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच NDMC ने बारात घरों की बुकिंग बंद की, मौजूदा बुकिंग भी रद्द

बयान के मुताबिक, मरीज को पिंपरी चिंचवाड नगर निगम के यशवंतराव चव्हाण अस्पताल में भर्ती किया गया था और वह पिछले 13 साल से मधुमेह से पीड़ित था. विभाग के मुताबिक, राज्य में सामने आए ओमीक्रोन के 198 नए मामलों में से केवल 30 ने हाल में विदेश यात्रा की थी. ठाणे शहर में ओमिक्रॉन के चार मामले जबकि सतारा, नांदेड़, पुणे और पिंपरी चिंचवाड नगर निगम क्षेत्रों से एक-एक मामला सामने आया है. Also Read - वैक्सीन के बिना नए साल से इन राज्यों में न राशन न शराब, पेट्रोल लेने पर भी रोक; सार्वजनिक स्थानों पर जाने के अलावा कई और पाबंदियां

A 52-year-old man with a travel history to Nigeria died of heart attack in Pimpri Chinchwad on Dec 28. The death of the patient is due to non-COVID reasons. Today's NIV report reveals that he was infected with #Omicron variant of coronavirus: Maharashtra Health Department https://t.co/14UzGVEj87

— ANI (@ANI) December 30, 2021