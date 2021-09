Fire & Explosion at Jakharia Fabric Ltd in Boisar : महाराष्‍ट्र (Maharashtra) की राजधानी मुंबई महानगर क्षेत्र के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगर बोइसर में आज शनिवार को एक फैक्‍ट्री (fire & explosion at Jakharia Fabric Ltd in Boisar) में विस्‍फोट के बाद आग लग गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए. शुरुआती खबरों में बताया गया है कि महाराष्ट्र के बोइसर में जखरिया फैब्रिक लिमिटेड में विस्फोट के कारण लगी आग में चार घायल हो गए. पुलिस और फायर टेंडर मौके पर हैं और ताजा अपडेट खबर में बताया गया है कि आग बुझाने के दौरान एक शव मिला है.Also Read - एक साल से 17 साल की लड़की का रेप करता रहा रिश्तेदार, फिर फार्महाउस ले जाकर दोस्तों को परोसा...

Four injured in a fire that broke out due to an explosion at Jakharia Fabric Ltd in Boisar, Maharashtra. Police and fire tender at the spot. pic.twitter.com/HPMKTdw2d4 — ANI (@ANI) September 4, 2021

जानकारी के मुताबिक, पुसिल और अभी अग्निशमन दल फायर मशीनों के साथ घटनास्‍थल पर मौजूद है ओर आग बुझाने के ऑपरेशन में लगा हुआ है.

बता दें कि बोइसर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के महानगर क्षेत्र का सबसे बड़ा औद्योगिक उपनगर है. पालघर जिले का हिस्सा बनने से पहले यह मूल रूप से ठाणे जिले का एक हिस्सा था. यह राज्य की राजधानी मुंबई से लगभग 85 किलोमीटर दूर है और केंद्र शासित प्रदेश दमन से 98 किमी दूर है.